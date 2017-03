Cipolle, fanno piangere ma sono un dono di natura Ecco tutte le proprietà

#instafood #foodart #lunchinstagram #onion #cipollegratinate #roses #good #foodstagram #foodpic #foodporn Un post condiviso da Gresia Agosta (@gresiaagosta) in data: 25 Lug 2015 alle ore 05:40 PDT

ROMA - Sono ricche di vitamine, sali minerali, fanno piangere e allo stesso tempo sono un vero dono della natura. Stiamo parlando delle, ottime sia come condimento che a scopi terapeutici. Ad esempio sono famose per aiutare ad alleviare i sintomi di raffreddore, asma, infezioni batteriche, problemi respiratori e tosse. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato anche che le cipolle sono benefiche per le persone che hanno un ridotto appetito e che soffrono di aterosclerosi. Inoltre, le cipolle contengono diversi composti antiossidanti molto efficaci nel neutralizzare i radicali liberi. Contengono inoltre sostanze nutritive, composti organici, composti solforosi, quercetina, calcio, ferro, magnesio, sodio, potassio, selenio, fosforo, vitamina C, vitamina B6 e fibra alimentare.Scopriamo insieme tutte le proprietà benefiche delle cipolle.1 -. I fitochimici presenti nelle cipolle e la vitamina C aiutano a rafforzare il sistema immunitario.2 -. Le cipolle sono ricche di composti attivi che inibiscono con successo lo sviluppo e la diffusione delle cellule cancerose. La querceti è un potente antiossidante collegato alla prevenzione del cancro. Anche la vitamina C è un potente antiossidente che può ridurre l’impatto dei radicali liberi in tutto il corpo. I radicali liberi possono indurre la mutazione di cellule sane in cellule cancerose. Qualsiasi alimento ricco di antiossidanti è utile per prevenire il cancro.3 -. Le cipolle agiscono come anticoagulanti, aiutando a fluidificare il sangue e impedendo la formazione di grumi. Blocchi e coaguli possono portare disturbi cardiaci e malattie cardiovascolari.4 -. Le cipolle contengono un minerale raro da trovare negli alimenti, il cromo. Quest’ultimo aiuta a gestire i livelli di zucchero nel sangue e garantire un lento e graduale rilascio di glucosio nei muscoli e nelle cellule del corpo.5 -. Alcune gocce di succo di cipolla possono rivelarsi estremamente utili per le persone che soffrono di mal d’orecchio acuto.6 -. Le cipolle vengono spesso utilizzate per prevenire le carie e le infezioni orali. Masticare cipolle crude aiuta ad uccidere tutti i germi presenti nella zona orale.7 -. Il succo di cipolla, mescolato al miele, può rivelarsi un ottimo alleato contro tosse e mal di gola.8 -. Mangiare cipolla può rivelarsi efficace contro l’anemia, vista la sua ricchezza di ferro. Aumenta inoltre la biodisponibilità dei minerali nel corpo.9 -. Le cipolle hanno proprietà antinfiammatorie e antibatteriche che danno sollievo al mal di stomaco e ad altri sintomi drastici correlati. Questo grazie alle saponine che contiene, che hanno capacità anti-spasmodiche frenano i disturbi di stomaco e intestino.10 -. Per chi soffre di bruciore durante la minzione le cipolle sono in grado di fornire un notevole sollievo.11 -. Il succo di cipolla aiuta a ridurre il dolore causato dalle punture delle api. Questo è valido anche per le punture di altri insetti e degli scorpioni. L’odore della cipolla contribuisce anche ad allontanare gli insetti.12 -. Il succo di cipolla mescolato con miele o olio d’oliva sarebbe un ottimo trattamento per l’acne. Le cipolle sono noti anti-infiammatori, i composti attivi che contengono aiuterebbero a ridurre il rossore e il gonfiore, oltre a ridurre il dolore e l’infiammazione associata a gotta e artrite.13 -. Si dice che le cipolle aumentino la libido e la voglia di una vita sessuale sana.