Chiede l'elemosina sotto al sole, in braccio figlioletta di 2 anni in choc termico

PADOVA - Una bambina di due anni, con la febbre molto alta causata forse da un colpo di calore, è stata soccorsa dagli agenti delle Volanti. La piccola era rimasta a lungo sotto il sole mentre la madre, una giovane con problemi legati alla droga, chiedeva l'elemosina. Ad allertare la polizia sono stati ieri pomeriggio alcuni passanti che hanno notato la bambina nella zona della Stanga mentre era su un passeggino assieme alla madre.All'arrivo della pattuglia, erano scomparse. Gli agenti le hanno rintracciate due ore dopo poco distante mentre erano in compagnia del padre. La bambina aveva la febbre molto alta e non rispondeva agli stimoli nonostante gli agenti avessero provato a bagnarle i polsi e il collo. È stata quindi portata d'urgenza al Pronto soccorso pediatrico dove si trova attualmente ricoverata, non in pericolo di vita. I genitori, entrambi padovani, sono stati segnalati al Tribunale dei minori a Venezia. Il padre ha la patente sospesa a tempo indeterminato per essere stato più volte sorpreso al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.