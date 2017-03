Il camion si rompe durante il viaggio, tutta la strada finisce inondata di Prosecco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Questa notte poco prima delle 5 in(all’altezza rotatoria con la Regionale 53) una pattuglia dellain transito notava sulla corsia di destra diversi veicoli fermi; la sede stradale era "allagata" di vino... prosecco. Subito gli agenti mettevano in sicurezza la circoazione e iniziavano l’attività al fine di individuare il tir che aveva perso il “prezioso” carico.Il conducente, S.G. trevigiano 55enne partito daa causa della rottura di due sponde centrali del semirimorchio, aveva perso il carico: non avendo coinvolto nessuno l’autista era rientrato subito in sede per ripristinare il carico e riprendere il viaggio verso Milano organizzando il recupero della merce caduta, anche se nella fase di rientro aveva perso altri cartoni all’altezza delle rotatorie diAl conducente, che al momento del fatto circolava col tachigrafo "irregolare" , ritiro della patente e maxi multa.