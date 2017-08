Cade un aereo da turismo Morti il pilota e due ragazzi di 14 anni del campo estivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COIRA - Un aereo Piper-PA28 è precipitato in Svizzera, a circa 2800 metri di quota sulla Diavolezza. Nell'incidente sono morti il pilota e due ragazzi di 14 anni che partecipavano a un campo estivo dell'AeroClub Schweiz che dal 30 luglio e fino a sabato accoglie 192 ragazzi allo scopo di avvicinarli all'aviazione. Lo riferisce il sito della radio televisione svizzera, Rsi, citando la polizia cantonale grigionese e aggiungendo che una ragazza di 17 anni è sopravvissuta allo schianto ed è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Coira. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente sulle quali è stata aperta un'inchiesta.