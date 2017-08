Bloccata in ascensore sotto al sole, Carabinieri eroi salvano una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITERBO - È rimasta bloccata in un ascensore sotto il sole e la temperatura della cabina è salita pericolosamente. Protagonista della brutta avventura un'anziana di 80 anni rimasta intrappolata tra il quarto ed il quinto piano dell'ascensore di un parcheggio multipiano a Caprarola (Viterbo). L'anziana ha subito cominciato a chiedere aiuto e fortunatamente un passante, sentite le grida della donna, ha chiamato il 112.Sul posto sono giunti in poco tempo il Comandante ed un militare della Stazione Carabinieri di Caprarola che avevano modo di constatare che l'anziana donna aveva problemi respiratori dovuti al forte caldo che aveva portato la temperatura del vano ascensore a più di 50 gradi.Nella considerazione che solo dal quinto piano era possibile far uscire la malcapitata, in quanto quello precedente è solo di passaggio e praticamente contornato da spesse mura in cemento armato, i militari hanno scardinato le porte esterne dell'ascensore permettendo così di fare arrivare ossigeno alla donna, poi si sono calati nel vano ascensore da un'apertura di circa 50 centimetri, quindi hanno tratto in salvo l'anziana affidandola alle cure del personale del 118.