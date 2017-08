Esce di casa all'improvviso, bimbo di 4 anni investito da un'auto: è grave

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) -undi 4 annida una vettura a pochi metri da casa; è successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto, a Scodovacca di. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi, il piccolo è stato investito da una macchina condotta da un uomo del posto che lo ha visto all'ultimo momento e che non è riuscito a evitarlo. Pare che il bimbo sia uscito da casa improvvisamente.L'impatto ha fatto rovinare sull'asfalto il bambino che, dopo essere "volato" per una ventina di metri, è finito sulla carreggiata, riportando un serioe un grave trauma addominale. Immediata la richiesta di soccorso: il bimbo è stato trasportato inall'ospedale di Udine dal personale medico del 118, giunto sul posto con una ambulanza. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura, sebbene sotto choc, come i genitori del piccolo.