Film porno durante la diretta del Tg. La gaffe della Bbc fa il giro del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porno in diretta. La gaffe della BBC, durante la diretta del telegiornale, ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale a causa di un filmato a luci rosse che sarebbe spuntato alle spalle della giornalista che presentava il tg.Ieri sera, nel corso dell'edizione delle 22, un dipendente dell'emittente televisiva inglese è stato beccato a guardare un film porno. La giornalista Sophie Raworth - riferisce 'The Sun' - stava introducendo un servizio sulla Nazionale inglese di cricket quando sullo schermo di un pc alle sue spalle sono comparse alcune scene osé.Accortasi di quanto stava accadendo, la regia ha cambiato di colpo l'inquadratura ma ormai era troppo tardi. Il pubblico del tg aveva già notato il filmato hard, che mostrava il momento in cui una donna si spogliava e rimaneva a seno nudo. Intanto, mentre sul web impazzano i commenti dei telespettatori, divisi tra l'indignazione per una svista "totalmente non professionale" e il divertimento per l'ilarità della scena, la Bbc ha comunicato che sta cercando di capire cosa sia realmente accaduto.