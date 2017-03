Barbara muore a 42 anni la mattina dopo la prima notte di nozze/Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta, barista di, deceduta a causa di un grave trauma cranico, conseguente a unaavvenuta domenica mattina, nella sua abitazione diBarbara, nel municipio del paese. La mattina dopo, Barbara ha avvertito un malessere e ha chiamato il marito Davide e subito dopo la guardia medica.Proprio in quel momento Barbara ha perso i sensi ed è caduta a terra. All’ospedale di Guastalla prima, poi al Maggiore di Parma, nulla hanno potuto fre i sanitari per salvarla. Nella serata stessa hanno constatato il decesso.Barbara Cocconi aveva lavorato a lungo come barista nei bar della provincia. In questi giorni sarebbe dovuta partire per il viaggio di nozze nelle isole Canarie, dove vive la sorella .