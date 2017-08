Sangue sulle strade: perdono la vita due ragazzi di 20 e 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risveglio drammatico per il Salento. E' di due morti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti lungo le nostre le strade nella notte appena trascorsa. Il primo si è verificato in via Gino Rizzo a Monteroni. A perdere la vita è stato il 20enne V. Q. di Castrì. L' uomo era a bordo della sua Peugeot 206 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Inutili per lui i soccorsi. La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria del cimitero di Monteroni.Il secondo incidente è avvenuto poche ore fa, alle prime luci dell' alba sulla Melendugno-San Foca. In questo caso a perdere la vita è stata una 25enne che ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un albero d'ulivo morendo sul colpo. Indagano i carabinieri della rispettive stazioni e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale.