Assessore insulta la Boldrini su Facebook e il sindaco gli revoca la nomina

PONTINIA - Il Sindaco diCarlo Medici ha revocato la nomina all'. Proprio ieri era salito alle cronache per aver commentato un articolo di un quotidiano online della provincia di Latina scrivendo "sporca bastarda" come commento su Facebook, riferendosi a Laura Boldrini. Sull'albo pretorio del Comune di Pontinia oggi è comparso l'atto che prevede la decisione irrevocabile: la revoca della nomina.«L'intero gruppo di maggioranza - spiegano i consiglieri comunali in una nota stampa - ha voluto prendere distanza dall’ennesima esternazione deprecabile scritta dal dottor Subiaco sul suo profilo facebook. Si tratta dell’ennesima uscita infelice. Motivo per il quale il gruppo di maggioranza ha preso atto della decisione del primo cittadino condividendone la linea. Come lo stesso Sindaco, siamo sorpresi da queste esternazioni che non rispecchiano quanto il dottor Subiaco fa trasparire di persona. Avevamo già parlato di tale condotta in occasione di precedenti esternazioni a chiaro sfondo xenofobo”.