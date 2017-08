Arriva "l'amaca per i seni": l'oggetto a cui nessuno avrebbe mai pensato

Getting a relaxing start to this #weekend in the green reversible #TaTaTowel loungewear. Un post condiviso da @tatatowels in data: 28 Lug 2017 alle ore 12:16 PDT

Stay cool and comfortable #poolside in the reversible floral #TaTaTowel loungewear. Un post condiviso da @tatatowels in data: 23 Lug 2017 alle ore 11:22 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difficile trovare nuove nicchie di mercato per l'abbigliamento? L'idea di Erin Robertson, di Los Angeles, sicuramente non era mai venuta a nessuno, prima: un'amaca per i seni. Immaginate una sciarpa da mettere dietro al collo, ma che termina con due coppe nelle quali inserire i seni, il tutto fatto in spugna da asciugamano. Ecco la TaTa Towel.L'ideatrice di questo bizzarro accessorio spiega come sia nato da una sua necessità reale, quella di asciugare il sudore provocato dallo sfregamento dei seni sull'addome. "Ho provato tutto: ho infilato asciugamani sotto i miei seni, ho provato a spolverarmi di talco, ho anche messo una maglietta e ho inserito sotto le mie tette. Mentre asciugavo i capelli, continuavo solo a pensare "deve esserci un modo migliote per evitare che mi goccioli il sudore sullo stomaco".Il prezzo per quest'invenzione? $ 45, quasi 40 euro.