Appuntamento a 4 ragazze nella stessa serata, una lo scopre ed ecco cosa fa...

Prova ad uscire con 6 ragazze diverse in una sola notte, ma la serata che credeva potesse essere perfetta si trasforma in tutt'altro. Un ragazzo, usando un'app per appuntamenti ha combinato ben 4 appuntamenti in una sola serata, ma una di loro lo ha scoperto e gli ha fatto una bella sorpresa.Lisette Pylant, di Washington DC, USA, ha descritto quello che le è accaduto con una serie di messaggi su Twitter, che si sono trasformati in una diretta virale. Tutto è nato dopo che stava bevendo un caffè con un ragazzo conosciuto da poco, insospettitasi dopo che un'altra ragazza è intervenuta al loro tavolo. Lisette, capendo cosa stava accadendo, al posto di far scattare la rivalità femminile, ha deciso di unirsi contro il ragazzo e ha fatto una piccola indagine scoprendo che ben 4 ragazze erano finite nella sua rete di latin lover.Le ragazze si sono date appuntamento nello stesso punto e hanno consumato diversi drink tutto a nome del ragazzo che le aveva prese in giro, documentando tutto su Twitter.