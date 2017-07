Bimbo si perde in spiaggia la madre non si accorge di nulla e lui la ritrova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO DI NERONE - Una storia a lieto fine, grazie al "sangue freddo" di un bimbo di 10 anni che invece di perdersi d'animo ha chiesto aiuto a un bagnino e ai vigili, spiegando cosa era accaduto e come ritrovare la madre. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio presso lo stabilimento Lido di Nerone, in Riviera Mallozzi. Un bambino verso le 18.20 si rivolge al bagnino non trovando la madre, il personale del lido immediatamente allerta la polizia locale.Una pattuglia in servizio sul litorale interveniva sul posto rassicurando il bambino e accompagnandolo presso gli uffici del Comando. Nel frattempo il personale della Centrale Operativa risaliva immediatamente al nominativo della famiglia ed inviava un'altra pattuglia presso l'abitazione. Sul posto la seconda pattuglia avvisata la madre dell'accaduto ed avuta così la notizia del ritrovamento del figlio giungeva negli uffici della Locale di vicolo dei Fabbri.Agli uomini diretti dal comandante Sergio Ierace, la madre raccontava che ciò era accaduto per un malinteso con gli amici a cui aveva affidato il bambino ed il contestuale spegnimento del proprio cellulare. Dopo i dovuti chiarimenti il piccolo veniva riconsegnato alla madre. Caso felicemente risolto in meno di un'ora dall'arrivo della nota di ricerca ricevuta.