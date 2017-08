L'anziana scomparsa da alcuni giorni ritrovata morta in fondo ad un pozzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERVINARA - E' stato ritrovato senza vita il corpo di Maria Grazia De Cecco, la 73 enne di Cervinara che domenica scorsa si era allontanata dalla propria abitazione, in via Cosma. L'anziana, che soffriva di depressione - secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri - si sarebbe lanciata in un pozzo poco distante dalla sua abitazione.A ritrovarla è stato uno dei suoi figli. Nei giorni scorsi, la Prefettura di Avellino aveva istituito un tavolo percoordinare le ricerche. La Procura di Avellino ha dato mandato al medico legale di eseguire l'esame esterno del cadavere.