In coma il bodybuilder Rich Piana: «Overdose di anabolizzanti»

Rich Piana lotta tra la vita e la morte. Il bodybuilder è in coma: «Overdose di anabolizzanti», la diagnosi dei medici accorsi nella sua casa in Florida dopo una chiamata della compagna. Piana, 46 anni, uno dei culturisti più famosi del mondo, noto come sosia di Hulk, tempo fa aveva ammesso di aver preso steroidi per 30 anni nella sua carriera. Stavolta gli sono stati fatali. O quasi.