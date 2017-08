Sposa la donna dei sogni, poi scopre che è sua sorella. «La amo, ma mi ha lasciato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammette di essere disperato e che il destino gli ha giocato un brutto scherzo, ma il lettore che ha scritto a "Dear Deidre" la nota rubrica del tabloid "The Sun" non sa come fare per riavere con sé la sua famiglia. "Ho 39 anni e mi sono sposato quando ne avevo 35 - spiega - ho incontrato la donna della mia vita e abbiamo avuto un figlio meraviglioso". Poco dopo ha scoperto che si trattava della sorella biologica.L'uomo racconta di essere stato adottato e di averlo sempre saputo; la sua vita è cambiata quando ha incontrato una ragazza sul lavoro. Entrambi hanno provato un'attrazione incredibile e la sensazione di avere un forte legame. La ragazza era di cinque anni più giovane e anche lei era stata adottata."Sembrava che avessimo trovato qualcuno a cui appartenere e abbiamo pensato di indagare sulle nostre nascite per poi scoprire che avevamo la stessa madre. Si è trattato di uno choc, lei mi ha detto che si sentiva 'sporca dentro' e mi ha lasciato portando con sé nostro figlio".