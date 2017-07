Bambino di dieci anni cade dalla bici. Trovato privo di sensi a terra: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA -nel tardo pomeriggio di oggi sull'Altopiano dei Sette Comuni, per unche ha visto coinvolto unIl fatto è avvenuto a Treschè Conca, frazione di Roana, in via Sculazzon. Secondo una prima ricostruzione il bambino è stato trovato, privo di sensi, a terra vicino alla sua bicicletta: nessuno avrebbe assistito alla caduta.e per questo i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Asiago, giunti sul posto con l'ambulanza, hanno richiesto l'immediato l'intervento dell'elisoccorso, decollato dall'ospedale di Verona. Il bambino, assistito e intubato sul posto, è poi stato caricato sul velivolo e trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.Sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Canove che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto: al momento non risultato responsabilità di altre persone.