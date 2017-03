Allerta Leishmaniosi nel bolognese: due morti e 5 persone contagiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA - Scatta l'allerta Leishmaniosi nel territorio bolognese. Sarebbero già due i casi di decessi per la malattia e cinque i contagi. La Leishmaniosi è una malattia motale nei cani ma vi può essere una trasmissione umana e quella più pericolosa è di tipo viscerale, che colpisce, cioè, fegato, milza e midollo osseo.La malattia può diffondersi all'uomo nello stesso modo in cui si trasmette ai cani, ossia con la puntura dei pappataci. Le vittime sono due persone di 74 e 82 anni, che al momento del contagio e della diagnosi accusavano un quadro clinico già problematico. I due abitavano nelle aree collinari bolognesi e pare fossero frequentatori di campagne e orti, luoghi in cui la diffusione dei pappataci è molto alta e che potrebbe averli esposti quindi al contagio.Entrambe le vittime possedevano dei cani che però non sono risultati positivi ai test sulla malattia. I medici, inoltrem precisano che nonostante la massiccia diffusione della malattia sia nei cani, la convivenza ed il contatto fisico con un cane ammalato di leishmaniosi non costituiscono un pericolo di trasmissione per l’uomo. L'unico vero rischio è rappresentato dalla puntura dell'insetto.