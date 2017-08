Cade in mare dal tender Donna decapitata da un'altra barca

ALBARELLA - Una vacanza diventata tragedia. Nel tardo pomeriggio, al porto di Albarella, ha perso la vita una donna, prima sbalzata dal tender dove si trovava, che si è rovesciato, poi travolta da un motoscafo che l’ha uccisa. Ad assistere alla scena le persone sul molo, che hanno subito chiamato il 118. Erano le 17.40.



I testimoni parlano di "un’enorme chiazza rossa sollevata dalle eliche, uno schizzo rosso. Si è capito immediatamente che non c’era speranza per quella donna". Sul posto sono corsi tutti: turisti, dipendenti, anche i passanti si sono fermati sulla banchina. Tutti hanno capito a prima vista che la situazione era tragica ancor prima della conferma data dai soccorritori.



I pompieri in distaccamento a Rosolina e la Capitaneria di Porto Levante hanno raggiunto il punto dell’incidente e hanno cominciato a cercare. Le operazioni di recupero del corpo sono state complicatissime, dal momento che la turista è stata decapitata e fatta a pezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA