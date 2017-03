Massacrato dal branco giornalista de La7 aggredita ad Alatri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALATRI - Una, il paese di, il ragazzo morto dopo un pestaggio subito sabato scorso. «Mi hanno accerchiato e mi hanno gettato la telecamera a terra», ha raccontato la videomaker del programma«A un certo punto è scoppiata una rissa furibonda tra gli amici e i parenti di Emanuele Morganti: una parte, infatti, voleva convincere gli altri a partecipare a una spedizione punitiva nei confronti di alcuni ragazzi albanesi».Quando ha cercato di documentare quanto accadeva, però, alcuni di loro hanno aggredito la giornalista, come ha riferito lei stessa in studio a Tagadà. «Per molte ore sono rimasta senza telecamera», ha detto Buscemi, «mi ha colpito il fatto che nessuno sia intervenuto in mia difesa e che nessuno abbia filmato quanto stava avvenendo col telefonino». La cronista ha sporto denuncia. I filmati sono stati cancellati, probabilmente dagli aggressori