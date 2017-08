Aggredisce la vicina con la mannaia: lei si salva difendendosi con un bastone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - Ha aggredito la vicina di casa con una mannaia, per questioni di soldi, e la donna si è difesa con un bastone. Un italiano di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Torino. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate. La violenta aggressione in via Ivrea.Tra i due c'erano già stati alcuni dissidi nei giorni precedenti, ma nulla lasciava immaginare quella aggressione a colpi di mannaia, nella quale la donna ha riportato un profondo taglio all'avambraccio destro. E probabilmente le conseguenze sarebbero state ancora più gravi se non avesse avuto la prontezza di spirito di difendersi con un bastone per poi rifugiarsi nel suo appartamento. È lì che la polizia l'ha trovata, insanguinata, per poi accompagnarla subito al pronto soccorso. La mannaia e il bastone sono stati sequestrati.