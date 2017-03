Agente non si presenta al lavoro, tutti lo cercano: si è sparato al cuore

La morte è stata provocata da un colpo di pistola al cuore.

Altri servizi sul Gazzettino in edicola il 29 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso) - L'ha fatta finita sparandosi con la propria arma di ordinanza: la tragedia in una zona isolata di campagna a. Tragica fine per un agente della questura, 55enne di cui non sono state rese note le generalità.E' stato trovato privo di vita dai suoi colleghi che dalla mattina lo stavano cercando: era in servizio all'Anticrimine e stamani non si è presentato. Un comportamento anomalo per lui, sempre puntuale. L’allarme è scattato subito e sono iniziate le ricerche, che si sono concluse tragicamente nel pomeriggio.Un gesto estremo quello del poliziotto che al momento appare al momento inspiegabile.