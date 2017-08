Si accascia appena uscito all'acqua, turista muore davanti ai bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Nella tarda mattinata un turista, pare un padovano, è annegato nella zona della torretta numero 6. L'allarme è scattato subito e sia gli assistenti bagnanti che poi i sanitari si sono prodigati per rianimarlo per oltre 40 minuti, ma non c'è stato nulla da fare.La vittima avrebbe sessant'anni. Non sono ancora state diffuse le generalità.