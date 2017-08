Bisarca e si ribalta e perde sei auto in autostrada: un ferito e 10 km di coda

ORVIETO - Autostrade per l'Italia comunica «che sull' A1 Milano-Napoli, alle ore 11:45, è stato risolto l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma nel quale, all'altezza del km 479, una bisarca - dopo aver perso il controllo - ha sbandato intraversandosi e perdendo in carreggiata 6 delle vetture che trasportava. Nell'incidente il conducente è rimasto ferito. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Durante le operazioni di soccorso, personale di Autostrade per l'Italia ha provveduto alla distribuzione di acqua agli utenti in coda. Al momento in traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda, anche per i sostenuti volumi di traffico in direzione sud legati alle partenze estive. In corrispondenza dell'uscita consigliata di Orvieto si registrano altri 2 km di coda. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma si consiglia di uscire ad Orvieto e tramite la viabilità ordinaria rientrare in autostrada ad Attigliano».

