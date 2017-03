Spacciavano soldi falsi in compagnia del figlioletto Arrestati dopo lo shopping

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un’intera famiglia in giro per i negozi della Riviera con l’obiettivo di spacciare banconote false. Un uomo di 51 anni è stato arrestato insieme ad una donna di 46, in seguito ad una operazione messa a segno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Benedetto. L’uomo si aggirava in auto insieme alla sua famiglia, la compagna e il figlio di 9 anni, alla ricerca di commercianti da poter truffare.La sua presenza era già stata segnalata nei giorni scorsi alle forze dell’ordine da alcuni commercianti che si erano visti propinare le banconote false. Sulla base di quelle segnalazioni i militari sono riusciti ad individuare l’auto del malvivente. Hanno così iniziato a pedinarlo seguendolo fino a Porto d’Ascoli dove l’uomo, insieme alla compagna, ha iniziato a cercare attività da poter raggirare. La tattica era quella di individuare negozi gestiti da persone anziane una volta trovata la potenziale vittima l’uomo entrava nel negozio, a volte solo, a volte insieme al bambino, e acquistava qualcosa con una banconota da 50 euro contraffatta. Acquistava il prodotto, ritirava il resto, ovviamente di soldi veri, salutava e se ne andava. I carabinieri, mercoledì pomeriggio, lo hanno bloccato dopo averlo visto a pagare con soldi falsi all’interno di un negozio di prodotti agricoli di Porto d’Ascoli. È stato perquisito. Addosso, oltre alla banconota da cinquanta euro spesa nel negozio, i militari gliene hanno trovata un’altra della stessa serie. Quindi, a casa, ne hanno trovate altre due. Per lui e per la donna sono scattate le manette. L’uomo, tra l’altro, si trovava in regime di arresti domiciliari a Martinsicuro.