La messa del vescovo disturba i commensali Chiamati vigili e carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È finita in polemica e con la presenza di vigili urbani e carabinieri la messa celebratasabato sera al porto dal vescovo Carlo Bresciani in occasione della tradizionale festa della Madonna della Marina. La cerimonia si è svolta in piazza Mar del Plata, nei pressi di un ristorante i cui avventori si sono sentiti disturbati da preghiere e litanie dei fedeli. Tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri per placare gli animi. La "location" della messa, celebrata al termine della processione in mare delle barche dei pescatori della marineria sambenedettese, era stata cambiata proprio quest'anno per il rispetto delle norme anti terrorismo.