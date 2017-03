Quasi tremila podisti di corsa sul lungomare alla Mezza Maratona dei Fiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il turismo sportivo di San Benedetto segna un altro punto a suo favore con il grande successo della diciannovesima edizione della Mezza Maratona dei Fiori – Memorial Fausto Spinozzi, corsa a San Benedetto con oltre duemilaottocento partecipanti, arrivati da ogni parte d’Italia e anche da Svezia e Giappone. La gara è stata vinta dal keniano Kipruto Joash Koech dell’Atletica Potenza Picena, che ha così bissato (ma con tempo leggermente superiore, 1h05’19”) la vittoria dello scorso anno.Dietro di lui l’italo-etiope d’Abruzzo Binyamin Senibeta Adugna (Atletica Vomano Gran Sasso, 1h08’07”) e, primo dei marchigiani, il talento di casa Andrea Falasca Zamponi (Atletica Recanati, 1h08’35”). In campo femminile la vittoria è andata all’italiana Vivian Jerop Kemboi (Athletic Terni) che ha chiuso la gara in 1h16’13”, precedendo l’attesa sambenedettese Marcella Mancini della Marà Avis Marathon (1h23’17”) e Roberta Belardinelli (Atletica Castello Firenze), giunta in 1h26’22”.