Ladro di biciclette incastrato dalle telecamere di uno stabilimento balneare

SAN BENEDETTO - Il furto di biciclette è forse il reato più comune e fastidioso che affligge turisti e residenti di San Benedetto. Grazie al lavoro d’indagine degli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto del Tronto, è stato denunciato alla magistratura, S.A.Z. di 36 anni originario di Lecce, che alcuni giorni fa aveva sottratto una bicicletta di notevole valore, posteggiata davanti ad uno degli chalet del lungomare.Circa venti giorni fa il proprietario della bici aveva sporto denuncia descrivendo nel dettaglio l’oggetto asportatogli, del valore di circa duemila euro. Aveva posteggiato la bici verso mezzogiorno in una zona frequentatissima in questa stagione, assicurandola con una catena. In un brevissimo lasso di tempo constatava che la bicicletta era stata rubata. La polizia ha svolto accertamenti, controlli ed ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dello chalet, sistemi oramai presenti in tutti gli stabilimenti balneari della zona. Il lavoro svolto portava all’identificazione dell’autore del furto ed al completo recupero della bicicletta, che è stata restituita al legittimo proprietario. Infatti, per usare indisturbato la bicicletta rubata ed eludere il riconoscimento da parte del proprietario legittimo, l’autore del furto aveva sostituito alcuni pezzi originali con altri.