Delitto Sarchiè: ergastolo confermato per Giuseppe Farina, 20 anni al figlio

ANCONA – Confermato l’ergastolo a Giuseppe Farina, pena ridotta a 20 anni per il figlio Salvatore. E’ questo il verdetto della Corte d'Assise d'Appello di Ancona che per Salvatore ha tolto l'aggravante della premeditazione concedendo le attenuanti generiche.I due, originari di Catania, sono stati ritenuti colpevoli anche in secondo grado dell'omicidio del 62enne commerciante ambulante di pesce di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Pietro Sarchiè, ucciso a colpi di pistola il 18 giugno del 2014. Padre e figlio, in primo grado, erano stati condannati dalla Corte d'Assise di Macerata all'ergastolo. Il corpo di Sarchiè fu dato alle fiamme e ritrovato in un terreno nelle campagne maceratesi, tra San Severino e Castelraimondo, il 5 luglio, nascosto sotto un materasso. Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe maturato in un contesto di rivalità nel lavoro con i Farina che volevano subentrare a Sarchiè nella vendita di pesce in zona.