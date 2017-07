Cade dall'imbarcazione Ricerche in mare Salvato dall'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Paura in mare nel tratto antistante alla Riviera delle Palme. Un uomo di 71 anni è stato recuperato dall’elicottero della Guardia Costiera al largo della spiaggia di Porto d’Ascoli.L’uomo era caduto da una barca a vela partita dal porto di San Benedetto e in navigazione verso Pescara.Secondo una prima ricostruzione le persone che erano con lui nell'imbarcazione non si sarebbero accorti della caduta ma pochi minuti dopo notando la sua assenza. Subito l'allarme alla Guardia Costiera che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sette unità navali della Capitaneria di Porto si sono subito messe al lavoro per le ricerche. In supporto anche un elicottero della Guardia Costiera di Pescara. E’ stato proprio il velivolo quindi ad individuare il 71enne e a recuperarlo al largo della spiaggia di Porto d’Ascoli. Una manovra spettacolare quella del recupero in acqua dell'uomo che ha destato anche tanta curiosità tra i bagnanti. L’operatore a bordo dell’elicottero si è calato con il verricello fino in acqua agganciando l’uomo e traendolo in salvo. Il velivolo è quindi atterrato al porto di San Benedetto dove l’uomo è stato caricato a bordo di un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale.