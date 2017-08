Biciclette, la regola del caos Mucchi selvaggi sul lungomare Danni agli arredi e al verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Stessa spiaggia, stesso lungomare, stesso caos. La sosta selvaggia delle biciclette continua a caratterizzare il litorale, soprattutto nel tratto Nord, recentemente riqualificato. Un’anarchia genera non solo un’atmosfera disordinata, ma anche danni alle aiuole e all’arredo pubblico. Verde e costose lampade publiche risultano danneggiate. E i concessionari puntano il dito contro i nuovi lampioncini neri: «Chi ha scelto questo tipo d’arredo urbano poteva pensarci meglio, Sembra fatto apposta per invogliare le persone ad incatenarci le bici, poi per forza si rovinano». Più che la maleducazione dei ciclisti pesa la carenza di nuove rastrelliere. Il vice sindaco Andrea Assenti, delegato al decoro ed ai lavori pubblici, annuncia che ne sono state ordinate 4 o 5 e che saranno collocate sul posto dopo Ferragosto.