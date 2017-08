Schiamazzi in centro I vigili urbani multano il titolare di un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il titolare di un locale del centro di San Benedetto è stato multato dalla polizia municipale per gli schiamazzi della scorsa notte. In via Calatafimi, intorno alle tre del mattino, sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell'ordine da parte di alcuni gruppi di ragazzi che, per lungo tempo, hanno cantato ed insultato alcuni residenti che, dalle finestre chiedevano un po’ di silenzio. Nella zona tra via Bezzecca e via La Spezia c’è stato chi addirittura è arrivato a defecare in strada. Stessa scena all’angolo tra via Pizzi e via Castelfidardo. Gli schiamazzi sono andati avanti, un po’ ovunque fino all’alba.