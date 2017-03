Lo minaccia con un bastone «I soldi o fai una brutta fine» Arrestato un ventitreenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Lo ha minacciato con un bastone. «Dammi i soldi o fai una brutta fine», gli ha detto. Pieno giorno, riserva della Sentina, Porto d’Ascoli. È la disavventura, se così possiamo chiamarla, capitata ad un pensionato la cui unica colpa era stata quella di concedersi una passeggiata in bicicletta nell’area a sud di San Benedetto. L’anziano stava tranquillamente percorrendo il tracciato che corre a ridosso delle aree protette quando si è trovato di fronte ad un ragazzo di notevoli dimensioni. Gli si è parato davanti, lo ha bloccato e lo ha minacciato brandendo un bastone. Gli ha detto di dargli tutte le cose che aveva con sé, altrimenti lo avrebbe pestato a sangue. L’uomo, spaventato, ha lasciato la bicicletta e si è allontanato rapidamente trovando rifugio in un’area poco distante dove ha trovato due Guardia della Riserva. Nel frattempo l’energumeno, probabilmente consapevole della presenza delle due guardie, gli ha distrutto per ripicca la bicicletta quindi si è a sua volta allontanato. Della vicenda sono stati avvisati immediatamente i carabinieri che, raccolta la testimonianza del malcapitato anziano e la descrizione del rapinatore, hanno immediatamente capito di chi potesse trattarsi. Così sono andati a prenderlo a casa. Hanno infatti raggiunto l’abitazione (che tra l’altro si trovava a poca distanza dalla scena del tentato crimine) di un 23enne di origini albanesi, L.J. le sue iniziali e, avuta la certezza che si trattava effettivamente dell’aspirante rapinatore, lo hanno arrestato. Non sarebbe la prima volta che nella zona della sentina si verificano simili episodi.