Svaligiata l'officina Rubati mezzi agricoli gasolio e altri utensili

OFFIDA - A distanza di una settimana dal colpo messo a segno nella tabaccheria-ricevitoria “Fabio e Guido” in pieno centro storico, i ladri tornano a colpire in Offida. Questa volta in periferia, nel quartiere Santa Maria Goretti. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti sono penetrati all’interno dell’officina meccanica Croci e hanno asportato mezzi agricoli e altro materiale. «Intorno all’1.20 – ha raccontato il proprietario, Guido Croci – mi telefona il metronotte della Vigile picena, informandomi che il cancello della mia azienda era aperto. Immediatamente, da casa dove abito, mi sono recato sul posto e, purtroppo, ho dovuto constatare che ignoti avevano forzato il cancello e arrecato danni alla struttura e ad altri attrezzi presenti. Per fare un lavoro del genere dovevano essere più persone. Non ho avuto dubbi, il pensiero è andato subito ai furti». Tanto, infatti, è stato. I ladri si sono impossessati di un trattore gommato di colore blu marca New Holland modello 4050, un rotopressa color arancione marca Gallignani, un terzo punto idraulico di un trattore di un cliente e circa due quintali di gasolio per un valore complessivo di circa 30mila euro. Il tutto non coperto da polizza assicurativa.