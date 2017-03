Cento negozi aperti di notte Quindici spettacoli dal vivo sconti, gadget e aperitivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si scaldano i motori ad Ascoli in vista di sabato prossimo quando dalle 18 alle 23 si terrà in centro la manifestazione “Wap, la città si accende”, in occasione della quale il visitatore potrà trovarsi davanti a tante attività commerciali piene di spunti, con sconti, gadget e aperitivi, in un contesto in cui l’arredo urbano apparirà particolarmente curato e accogliente. Il tutto immerso in un centro storico vivo, impreziosito da 15 spettacoli dal vivo in altrettante zone della città, tra musica, animazione e giochi per bambini. Si tratta del primo tassello del programma di appuntamenti varato dalla neo-nata associazione “Wap, viva Ascoli Piceno”, lo strumento con cui i commercianti intendono cambiare le sorti turistico-commerciali della città. Durante la festa prevista il primo aprile saranno cento gli esercenti del centro che prenderanno parte agli eventi, che riserveranno sorprese e novità proprio a chi entrerà nei negozi coinvolti.