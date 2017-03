Nascondeva l'eroina dentro l'ovetto Kinder e nel pacchetto di sigarette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Durante alcuni controlli nel centro storico i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale un uomo di 47 anni, F.G. residente a Venarotta il quale è stato sorpreso con 35 dosi di eroina. In particolare l'uomo custodiva le dosi all'interno di un ovetto Kinder e in un pacchetto di sigarette. Successivamente i carabinieri hanno effettuato una perqusizione domiciliare a Venarotta dove hanno sequestrato sette grammi di eroina, denaro in contante e materiale idoneo al confezionamento delle dosi Il giovavane è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio