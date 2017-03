Varchi elettronici in centro Aumentano gli automobilisti che non rispettano i divieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Saranno giorni importanti, i prossimi, per ridefinire tutto lo scenario di sosta e traffico in centro storico ad Ascoli. In calendario, infatti, sono previsti passaggi e provvedimenti che incideranno notevolmente sulle abitudini e i comportamenti degli automobilisti ascolani. Tra questi, l’immediata ordinanza che riporterà la sosta per residenti all’interno della zona a traffico limitato di via Ceci, la scadenza del rinnovo dei permessi per residenti e autorizzati ormai alle porte con tante persone che non hanno ancora provveduto, inoltre, la conferma che dopo un lungo periodo di tolleranza, dal prossimo 7 aprile scatteranno le multe per tutti gli automobilisti non autorizzati che si addentreranno nelle zone a traffico limitato protette dai varchi. Una serie di provvedimenti che influiranno in maniera incisiva sui flussi veicolari all’interno del centro storico. Già nelle prossime ore scatterà l’ordinanza,