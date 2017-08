Si schianta con la moto sulla scena di un incidente Centauro portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È ricoverato in gravi condizioni a Torrette un motociclista ascolano che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’asse attrezzato di Campolungo andando a sbattere contro alcune auto che precedentemente erano rimaste coinvolte in un altro scontro. Intorno alle 16, i carabinieri di Ascoli stavano procedendo a riaprire il traffico sulla strada dopo aver provveduto ad eseguire i rilievi per un incidente avvenuto tra due automobili per una mancata precedenza ad un incrocio nelle vicinanze dei distributori di carburante poco distanti dal centro commerciale Città delle Stelle. Un giovane ascolano in sella alla sua motocicletta ha superato la fila di auto che si era formata a seguito dell’incidente ma non è riuscito ad evitare le auto incidentate rischiando di investire anche i carabinieri che stavano effettuando i rilievi.