Il capo della polizia Gabrielli premia i familiari del poliziotto stroncato da un infarto

ASCOLI - L’Amministrazione comunale di Ascoli ha previsto per lunedì prossimo alle ore 10.30 nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, una cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato direttamente nelle mai del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. “L’eccezionale dedizione, l’altruismo e l’alto senso del dovere dimostrati dagli appartenenti alla Polizia di Stato - dichiara il Sindaco Guido Castelli - in tutte le sue articolazioni e specialità, sia nei servizi istituzionali a cui è preposta che nell’espletamento delle attività di soccorso assicurate durante e dopo i tragici eventi sismici dei mesi scorsi e dell’emergenza neve che ha messo in ginocchio il territorio, hanno confermato ed esaltato la mirabile tradizione dei valori istituzionali della Polizia di Stato. Quest’ultima, che ha sempre operato a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e garantito primissime forme di immediato soccorso nei pubblici e privati infortuni e nelle calamità, contribuisce, con spirito di abnegazione, ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, la civile convivenza tra i popoli, a salvaguardare la vita e la dignità delle persone, suscitando, ancora una volta, la riconoscenza della Nazione tutta ed in particolare di questa Amministrazione Comunale”.A seguire verrà consegnato un attestato alla memoria ai famigliari del sovrintendente Capo della Polizia di Stato Santo Megna, appartenente alla Questura di Vicenza, ma aggregato a quella ascolana per i servizi di prevenzione e controllo del territorio in chiave anti sciacallaggio nelle aree terremotate del capoluogo ascolano e del territorio del cratere, il quale, durante il periodo di servizio presso il territorio Piceno ha perso la vita a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito.