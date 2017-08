Nascondeva hashish ed eroina nella custodia dei fazzoletti di carta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un ascolano di 53 anni, S. C., arrestato perché in possesso di 28 grammi di eroina ed una modica quantità di hashish, si presenterà davanti al giudice per le udienze preliminari il 13 settembre per il rito abbreviato. Nascondeva sei buste a forma di bulbo termosaldate di piccole dimensioni contenenti eroina nelal custodia di alcuni fazzoletti di carta. Sono stati sequestrati un punteruolo metallico, una forbice ed un cucchiaio, con tracce evidenti di contaminazione da sostanze stupefacente, arnesi che erano serviti per il confezionamento di dosi. Nel prosieguo delle indagini a carico di S. C. è risultato un arresto a seguito de sentenza passata in giudicato per violazione della normativa sugli stupefacenti.