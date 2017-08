Lo studente copione si prepara alla maturità Deciderà il Tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dovrà studiare anche per tutto agosto e gran parte a settembre lo studente del liceo scientifico Orsini al quale a giugno, durante la prova di matematica dell’esame di maturità, fu ritirato il compito poiché sarebbe stato scoperto a copiare la soluzione inviatagli tramite un messaggio sul telefono cellulare. Il ricorso al Tar, che lo stesso diciottenne ascolano attraverso i suoi avvocati ha presentato per chiedere l’annullamento della sospensione dall’esame di Stato decisa all’unanimità dalla presidente e da tutta la commissione esaminatrice, verrà discusso il 13 settembre. Un rinvio di poco più di un mese stabilita dalla prima sezione del tribunale amministrativo delle Marche che in un primo momento era stata chiamata a pronunciarsi lo scorso 26 luglio. Avranno, dunque, quaranta giorni di tempo in più gli avvocati dello studente per cercare di mettere a punto le tesi difensive per evitare che il diciottenne ascolano sia costretto a ripetere l’ultimo anno allo Scientifico per poi sostenere nuovamente l’esame di Stato. Qualora, invece, il ricorso dovessero essere accolto, a quel punto per lui si aprirebbe la possibilità di poter sostenere la prova di matematica, la terza prova e,quindi, anche gli orali nel corso di una delle sezioni straordinarie che il ministero della pubblica istruzione in accordo con gli uffici scolastici sul territorio ha individuato entro la fine del prossimo mese di settembre in cui si terranno le sessioni straordinarie d’esame.