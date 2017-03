Minacce di morte al cliente Il consulente contabile finisce sotto processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un consulente contabile, assistito dall’avvocato Mario Ciafrè, è imputato di minacce gravi nei confronti di un suo cliente, dapprima nel corso di una conversazione telefonica e successivamente, durante un incontro, reiterando il reato brandendo un coltello da cucina pronunciando la frase: «Ti squarto, con questo coltello ti apro a metà». Poichè la minaccia è avvenuta ad Acquasanta Terme, comune ricompreso nel cratere del terremoto, l’udienza è stata aggiornata al 19 ottobre. La vittima si era rivolto al consulente affinchè si occupasse della parte contabile e amministrativa del suo esercizio. Nel corso degli anni, però, il commerciante si era reso conto, a suo avviso, di trovarsi al cospetto di un professionista poco serio ed affidabile tanto da creargli problemi con il fisco. Il cliente telefonò al suo consulente lamentandosi di ciò e per chiedergli chiarimenti in merito alle problemiche che gli aveva creato. Durante la conversazione telefonica i due ebbero una lite nel corso della quale si scambiarono varie offese. A questo punto il commerciante decise di recarsi presso l’abitazione del contabile e citofonò al suo appartamento. Quest’ultimo scese ed andò incontro al commerciante brandendo con la mano destra un coltello da cucina. Poi, ad alta voce rivolse al commerciante la frase minacciosa sopra riportata. Il commerciante riuscì a chiudere il cancello del condominio impedendo così al consulente che potesse raggiungerlo. Alla scena assistette un testimone, impietrito per quanto stesse assistendo. Al fine di evitare che la situazione potesse degenerare in tragedia il commerciante si allontanò e si recò immediatamente presso la caserma dei carabinieri per denunciare quanto gli era accaduto.