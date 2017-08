Giovane escursionista fa un volo di cinque metri e finisce in un torrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un escursionista fermano di 23 anni ha perso l’equilibrio ieri pomeriggio ed è scivolato in un dirupo finendo nell’alveo del torrente Castellano all’altezza di Ponte Tasso, lungo un sentiero che da Ascoli Piceno conduce alla frazione di Casteltrosino. L’incidente si verificato poco dopo le 15 di ieri e ci sono volute due ore per portare a termine il soccorso. L’escursionista ha fatto un volo di cinque metri per fortuna cadendo sulla riva del torrente. A causa del luogo impervio irragiungibile anche per gli operatori della centrale operativa del 118 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ascolani che hanno soccorso il giovane fermano con tecniche Saf, lo hanno immobilizzato e riportato sul piano stradale dove ad attenderlo c’erano gli operatori sanitari che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Nella caduta il giovane escursionista fermano ha riportato una forte contusione alla schi