Contributi per il terremoto Segnalazioni in Procura su alcuni casi forse dubbi

ASCOLI - Mentre la Regione finanzia con 15 milioni di euro 19 opere per il Piceno quasi mezzo milione di euro è stato erogato a 637 famiglie (1.503 persone), solo a giugno, nel capoluogo piceno, per il contributo di autonoma sistemazione. Un dato che parla da solo sulla consistenza degli effetti del terremoto anche ad Ascoli. Ma, allo stesso tempo, un dato che spinge qualcuno, tra i cittadini ascolani, a soffiare sul fuoco delle polemiche legate al post sisma e a segnalare casi ritenuti dubbi rispetto all’ottenimento di questo contributo per il disagio legato all’inagibilità dell’abitazione.Segnalazioni arrivate agli uffici comunali e per le quali, almeno in un paio di casi, non si escluderebbe la scelta di procedere con altrettante informative alla Procura della Repubblica. Per ora nessuna conferma ufficiale in tal senso, ma sembrerebbe che per un paio di situazioni l’Arengo potrebbe essere già arrivato a decidere di informare la magistratura per possibili approfondimenti.