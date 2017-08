Camion si ribalta e perde il carico, sette chilometri di coda sull'autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Ci sono sette chilometri di coda nel tratto marchigiano dell'A14 all'altezza di Grottammare. Il tratto fino a Val Vibrata in direzione di Pescara è stato a lungo chiuso, ed è ora riaperto, a causa di un mezzo pesante ribaltato all'altezza del km 316.Sul luogo dell'incidente, dove sono in corso le operazioni di ripristino della barriera di sicurezza spartitraffico danneggiata nell'incidente, il traffico scorre attualmente su una corsia per senso di marcia e si registrano 7 km di coda in direzione di Pescara e 1 km di coda in direzione di Ancona.Per gli utenti in viaggio sulla A14 verso Pescara Autostrade per l'Italia suggerisce che è possibile in alternativa percorrere la SS16 Adriatica.