Cade sulla pista della Chiusa con una supermotard Grave un pilota 54enne

AGUGLIANO - Un uomo di 54 anni originario di San Marino ha perso il controllo della sua moto supermotard, uscendo di pista, ieri pomeriggio alle 15,30 sulla pista del Parco dei Motori La Chiusa ad Agugliano. É caduto rovinosamente sull’asfalto, insieme alla sua moto che impazzita aveva perso aderenza. Il pilota indossava il casco, la tuta e tutto l’allestimento regolare per le corse, accortezza che lo ha salvato, infatti nonostante la brutta caduta non è in pericolo di vita. Immediati sono scattati i soccorsi.Sono stati gli stessi titolari del Parco La Chiusa ad allertare il 118. Sul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118 di Falconara e l’ambulanza della Croce gialla di Agugliano, che dopo aver stabilizzato il pilota sull’asfalto, lo hanno accompagnato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona.