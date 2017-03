Braccio incastrato neI macchinario Gravemente ferito operaio di 26 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE' CONTI - Incidente sul lavoro a Serra dè Conti, presso lo Scatolificio Five in VIa Mattei. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito ad un braccio mentre era addetto ad un macchinario. Soccorso con l'eliambulanza del 118 è stato trasportato nell'ospedale di Torrette ad Ancona: non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi, i carabinieri e gli ispettori dell'Asur di Senigallia