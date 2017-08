Hotel a peso d’oro per il Summer: camere anche a 2400 per due notti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Summer Jamboree avanti tutta tra balli, feste, colori e un tutto esaurito dietro l'altro. Arriva alla kermesse anche Juri Chechi. Prezzi alle stelle infatti per le ultime rimaste. «Nel primo fine settimana alcune strutture sono state al completo e ci aspettiamo un sold out anche per il prossimo – spiega Alberto Tassi, presidente di Assohotel Confesercenti e titolare dell’hotel Argentina –, le stanze rimaste ognuno cerca di piazzarle al meglio e i prezzi che compaiono in questi giorni su Booking rientrano in una strategia commerciale. Il portale offre una buona pubblicità, quindi conviene essere presenti, meno però affittare le camere perchè oltre alle commissioni molto alte, la possibilità di disdire all’ultimo minuto può lasciarti con la camera vuota. Servirebbe investire in una campagna pubblicitaria più aggressiva e incisiva, insieme al Comune, per farci conoscere da soli».Acquistando la camera nel portale i turisti spenderanno 2.400 euro per soggiornare all’Hotel Argentina venerdì e sabato prossimo. Spesso però cercano su Booking e poi vanno a guardare nei siti degli alberghi proposti, dove trovano altri prezzi e prenotano direttamente. «Resta il problema di riempiere gli alberghi durante la settimana – prosegue Tassi –. Il Summer Jamboree è fondamentale però bisognerebbe investire sulla promozione all’estero per riempirli sempre». Se di giorno la città è tranquilla e si possono trovare parcheggi anche in centro oppure comodamente sul lungomare, come accaduto anche ieri, è nel pomeriggio che scatta l’assalto.