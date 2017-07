Strip tease a un addio al celibato: denunciato un giovane ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due locali sanzionati dalla polizia: uno per avere somministrato alcol ad un 16enne, l’altro per aver venduto una birra in una bottiglia di vetro. Un sabato sera intenso per il personale del Commissariato che da piazza del Duca ha dovuto allontanare un 32enne aretino in vacanza per un addio al celibato. In preda ai fumi dell’alcol si è abbassato i pantaloni pronunciando frasi offensive. Dopo essere stato identificato, per evitare problemi di ordine pubblico, è stato allontanato.È stato anche multato per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza, per cui è prevista la sanzione da 5000 a 10.000 euro. Il 32enne poi alla stazione ha dato in escandescenza nei confronti degli amici che con difficoltà sono riusciti a contenerlo. È stato necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha condotto al pronto soccorso. In centro gli agenti hanno bloccato anche due gruppi di giovani, visibilmente ubriachi, che avrebbero potuto creare problemi per l’ordine pubblico.