Non consegna soldi e telefono Sedicenne viene pestato da tre rapinatori

SENIGALLIA - «Dacci i soldi e il telefono se vuoi che non ti succeda niente». Con un italiano stentato tre rapinatori hanno intimato al 16enne di Trecastelli, mercoledì sera sulla spiaggia, di dargli ciò che aveva. Lui non ha voluto ed è stato picchiato. Il 16enne ieri mattina, accompagnato dal padre, si è recato in Commissariato, dove ha raccontato cosa era accaduto in spiaggia. Ha sporto denuncia contro ignoti. Non ha idea di chi siano i tre ragazzi, forse originari dell’Est Europa o rom, che dopo il suo rifiuto lo hanno aggredito. Per dieci euro o poco più. I documenti sono stati trovati successivamente e il cellulare la sera stessa. Scappando terrorizzato, il 16enne ha raggiunto il sottopasso di via Zanella dove un’ambulanza della Croce rossa lo ha assistito e scortato al pronto soccorso. I vigili urbani, presenti sul posto, hanno provveduto a chiamare il padre. La polizia cerca eventuali testimoni. Era buio però c’era tanta gente e qualcuno potrebbe aver notato i tre banditi scappare.